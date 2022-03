Hakimi supplie Madrid de l’exfiltrer du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recrue phare du PSG l’été dernier, Achraf Hakimi peine à s’acclimater dans le vestiaire très sud-américain de Paris.

Malgré sa complicité avec Kylian Mbappé et en dépit de ses bonnes prestations en début de saison, Achraf Hakimi n’est pas heureux au Paris Saint-Germain. Il y a quelques jours, le journaliste Daniel Riolo lâchait par ailleurs une véritable bombe au sujet de l’international marocain en confiant qu’il « pétait un plomb » au PSG. « À tel point que les Sud-Américains ne lui adressent plus la parole. Il veut se barrer. Il fait la gueule et c'est normal » lâchait le consultant de RMC, pour qui l’avenir d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain s’écrit logiquement en pointillés. Une tendance confirmée par Todo Fichajes, qui croit savoir que l’ancien défenseur de l’Inter Milan et du Real Madrid verrait d’un très bon œil un retour dans la capitale espagnole.

Hakimi aimerait suivre Mbappé au Real

Todo Fichajes va plus loin en affirmant qu’Achraf Hakimi, grand ami de Kylian Mbappé, verrait d’un très bon œil de rejoindre le Real Madrid en compagnie de la star du PSG. Les deux hommes se sont trouvés dans le vestiaire parisien et sont aujourd’hui deux inséparables au Camp des Loges. Leur proximité pourrait les inciter à rejoindre le même club l’été prochain et le Real Madrid fait logiquement office de favori. La piste Hakimi est d’autant plus intéressante pour les Merengue que Dani Carvajal, qui a fait les beaux jours du Real Madrid à ce poste de latéral droit, n’est pas irréprochable cette saison. Plombé par plusieurs pépins physiques, l’international espagnol est sur le déclin et la venue d’un réel concurrent la saison prochaine est souhaitée par Carlo Ancelotti. La piste Hakimi est donc crédible. Néanmoins, le Real Madrid ne souhaiterait pas dépenser plus de 40 millions d’euros pour faire revenir son ancien international marocain. Une somme que le PSG jugera sans doute dérisoire pour Hakimi, recruté pour 67 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan en juillet dernier.