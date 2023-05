Hakimi malheureux au PSG, il prépare ses valises

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi est favorable à un départ de Paris dès le mercato estival selon la presse espagnole.

Auteur d’une saison mitigée et plombée par les affaires extra-sportives, Achraf Hakimi est bien loin d’afficher son meilleur niveau au Paris Saint-Germain. Recruté pour 70 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan il y a deux ans, l’international marocain déçoit mais le PSG veut continuer à s’appuyer sur l’ancien défenseur du Real Madrid dans les saisons à venir. En effet, Luis Campos est persuadé que Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont le potentiel pour s’imposer dans n’importe quel système et avec n’importe quel entraîneur.

Il ne sera néanmoins pas simple de les conserver. Et pour cause, les deux joueurs s’interrogent sur le projet du PSG et sont très courtisés, notamment par le Real Madrid, comme indiqué il y a quelques jours. En ce qui concerne Achraf Hakimi, une réelle volonté de partir se dégage ces derniers jours, selon les informations du Mundo Deportivo. Le quotidien catalan dévoile que le Marocain n’est pas heureux à Paris, où il régresse sportivement et où plusieurs affaires extra-sportives l’ont plombé. Sa nouvelle expulsion lors du match contre Ajaccio démontre un réel malaise et son envie de partir s’est renforcée au cours des derniers jours.

Hakimi, un salaire qui peut bloquer son départ

Courtisé par Chelsea ou encore le Real Madrid, l’ex-défenseur de l’Inter Milan a une excellente cote sur le marché des transferts. Son départ du PSG est toutefois loin d’être acté. Et pour cause, le Mundo Deportivo rappelle qu’Achraf Hakimi dispose d’un salaire de 10 millions d’euros nets par an dans la capitale française, un salaire sur lequel n’importe quel club ne pourra pas s’aligner. Il est de plus improbable que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi lui ouvrent la porte dès la saison prochaine, le PSG ayant bien d’autres priorités que de recruter un nouveau latéral droit cet été. Achraf Hakimi de son côté pourrait bien insister pour forcer son départ, notamment dans le cas où le Real Madrid lui proposerait de revenir.