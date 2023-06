Hakimi coincé au PSG, son agent est impuissant

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Irrégulier dans ses performances et perturbé par des affaires extra-sportives, Achraf Hakimi vient de terminer une saison plutôt décevante avec le Paris Saint-Germain. Il se murmure que le latéral droit marocain ne serait pas contre un départ cet été. Mais son contrat parisien représente un obstacle pour son agent.

Après les départs officiels de Sergio Ramos et de Lionel Messi, laissés libres en juin prochain, le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer d’autres sorties. Des joueurs sous contrat ne seront pas forcément retenus en cas d’offre jugée satisfaisante. C’est notamment le cas de Neymar, Marco Verratti ou encore Achraf Hakimi qui n’a pas non plus donné entière satisfaction. Le latéral droit de 24 ans sort d’une saison globalement décevante.

Hakimi pense à un départ

Ses performances irrégulières restent insuffisantes et sont peut-être liées à ses affaires extra-sportives. Pour rappel, Achraf Hakimi, qui s’est séparé de la mère de ses enfants, a été mis en examen pour viol en mars dernier. Le Paris Saint-Germain se serait bien passé de cette actualité. De son côté, l’ancien joueur de l’Inter Milan penserait également à un départ. L’international marocain, d’après Mundo Deportivo, serait moins épanoui en France et vivrait mal le contexte pesant autour du club francilien.

D’autres rumeurs indiquent que le Parisien aimerait retrouver les Nerazzurri auxquels il reste attaché. La preuve avec son déplacement pour assister à la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Milan AC (1-0) le 16 mai dernier. Suffisant pour envisager un retour d’Achraf Hakimi à l’Inter Milan cet été ? A cause de son contrat, son agent Alejandro Camano ne s’y risque pas.

« Achraf est un joueur du PSG avec qui il a encore un contrat de trois ans, a rappelé le représentant du latéral droit à Inter Dipendenza. S'il aimerait revenir à l'Inter Milan ? La question n'est pas de savoir ce qu'il aimerait, la réalité est qu'il est un joueur du PSG. Il aime l'Inter, il était heureux à Milan mais c'est la réalité d'aujourd'hui. » On comprend que l’ami de Kylian Mbappé n’est pas aussi heureux à Paris.