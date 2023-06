Fabian Ruiz vers la Premier League, l'histoire belge du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Un milieu de terrain parisien intéresse un club au mercato. Il s'agit de Fabian Ruiz, arrivé il y a un an au PSG. Burnley, promu en Premier League, le veut mais le désir n'est pas encore réciproque.

Il est connu de tous que le PSG peine à lâcher ses joueurs et à faire de la place dans sa masse salariale. Les indésirables, arrivés depuis plusieurs saisons, n'ont pas de prétendants et aucune envie de s'en aller. Néanmoins, pour une fois, un joueur à peine installé séduit. Il s'agit de Fabian Ruiz, le milieu espagnol arrivé pendant l'été 2022. L'ancien joueur de Naples a réalisé un premier exercice correct chez les Parisiens. Il a marqué trois buts en 27 apparitions en Ligue 1, faisant preuve d'une belle technique dans l'entrejeu.

Burnley veut Ruiz, ce dernier préfère l'argent parisien

Un profil qui n'a pas échappé à Vincent Kompany. L'ancien citizen, devenu entraîneur de Burnley, le veut pour garnir son effectif tout juste remonté en Premier League. C'est ce qu'indique Foot Mercato, précisant que le PSG n'était pas contre son départ si une offre convenable parvenait sur la table des dirigeants parisiens. Les qualités de Ruiz sont en adéquation avec le jeu offensif prôné par Kompany à Burnley.

🚨Excl: 🔴🔵🇪🇸 #Ligue1 |



◉ Burnley a placé tout en haut de sa liste Fabián Ruiz, le milieu de terrain du PSG.https://t.co/GaS3IclU4E — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2023

On serait presque sur un deal gagnant-gagnant, sachant que Fabian Ruiz n'a pas un temps de jeu maximal à Paris. Pourtant, l'Espagnol ne veut pas de ce transfert. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, il ne compte pas s'asseoir sur son généreux salaire parisien : 5 millions d'euros par an. A Kompany et Burnley de le convaincre de rejoindre le plus grand championnat du monde. Sinon, les Clarets devront se pencher sur les autres noms de leur liste, privant le PSG d'une indemnité non négligeable et d'une économie salariale bien venue pour cet été.