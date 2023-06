Ekitike et le PSG, c'est déjà fini ‍?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Un an après son arrivée prometteuse depuis Reims, Hugo Ekitike risque déjà de dire adieu au PSG. Décevant pour sa première saison parisienne, Ekitike n'a pas convaincu la direction parisienne. Celle-ci ne le retiendra pas au mercato estival.

Tous les joueurs ne sont pas Kylian Mbappé, le PSG l'a bien compris avec Hugo Ekitike. Le jeune joueur de 20 ans était l'une des promesses de Ligue 1 du côté de Reims. Auteur de 10 buts en Ligue 1 avec les Champenois, il a vite convaincu le club parisien de miser sur lui. A l'instar de Mbappé avec Monaco, il a été prêté au PSG en attendant un transfert définitif. Mais, contrairement à son aîné, Ekitike n'a pas fait grimper ses statistiques chez le champion de France. Il n'a marqué que trois buts en Ligue 1 et quatre en tout. Un bilan famélique auquel s'ajoutent des difficultés dans le jeu et des problèmes de mentalité en interne.

Ekitike vendu si possible, il accepte son sort

De quoi pousser le club parisien à s'en débarrasser au plus vite comme le révèle RMC Sport. Le PSG ouvre la voie à son transfert ayant informé de son projet l'entourage du joueur selon le média. Cependant, après le prêt payant de 2 millions d'euros l'été dernier, le PSG va lever l'option d'achat de 34 millions d'euros prévue pour Ekitike. Malgré ses envies de rester plus longtemps à Paris, Hugo Ekitike s'est fait une raison et se dit prêt à accepter un transfert cet été.

🚨 Le PSG est (déjà) ouvert à un départ d'Hugo Ekitike !



De son côté, le joueur souhaite rester à Paris, mais n'est pas fermé à l'idée de signer ailleurs. Deux conditions pour lui : avoir du temps de jeu et jouer l'Europe.



— Actu Foot (@ActuFoot_) June 6, 2023

Il faut dire qu'outre le manque de confiance du club, il va voir arriver Marco Asensio dans son secteur de jeu et peut-être Marcus Thuram prochainement. Ekitike n'acceptera pas n'importe quoi tout de même. Il privilégie les clubs jouant l'Europe la saison prochaine et lui offrant surtout un temps de jeu satisfaisant. Reste pour les clubs intéressés à se mettre d'accord financièrement avec le PSG et à payer le salaire du joueur. Le coût pourrait être important mais le jeu en vaut la chandelle pour un joueur de 20 ans avec une belle marge de progression.