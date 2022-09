Christophe Galtier choqué, le PSG ne rigole pas

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le club de la capitale est devenu une véritable institution. Face à l'OL, Paris a mis en place un dispositif complètement démentiel qui a même choqué Christophe Galtier.

Lorsqu'il entraînait l'AS Saint-Étienne, le LOSC ou encore l'OGC Nice, Galtier était dans des clubs plutôt familiaux. Même si l'esprit compétitif était bel et bien présent, cela n'a rien à voir avec les moyens utilisés par le PSG. Dimanche 18 septembre, pour le choc de la huitième journée de Ligue 1 contre l'OL, le PSG va emmener 60 à 70 personnes en terres rhodaniennes, selon les informations du site Goal.com. Un dispositif énorme qui contient la présence des joueurs, du staff, la sécurité, les kinésithérapeutes, mais également les nutritionnistes ou encore les intendants du club. À titre de comparaison, pour les déplacements de l'équipe féminine ou celle de handball, seulement 20 à 30 personnes sont mobilisées.

Galtier choqué par le dispositif du PSG

En conférence de presse, l'entraîneur parisien n'a pas caché son étonnement face au personnel mobilisé pour un match de Ligue 1 du PSG. « Au niveau de l’intendance, on est très pointus sur le matériel que l’on doit amener pour que les joueurs se préparent du mieux possible et récupèrent le plus rapidement possible après le match, en terme de récupération active, de kiné, d’alimentation. Et évidemment ce que je découvre ici, je ne l’avais jamais vu » a déclaré l'entraîneur français qui malgré son manque d'expérience dans un grand club, s'est parfaitement acclimaté aux exigences sportives, administratives et logistiques du PSG. En plus de toutes ces personnes présentes, Paris apporte avec lui plusieurs équipements pour les joueurs (maillots, crampons, tenues). En passant du matériel médical ou encore aux éléments utiles à la récupération plus rapide des joueurs après les matchs, rien n'est laissé au hasard. Sur cette dernière décennie, le PSG est devenu extrêmement pointilleux sur tous les aspects pour favoriser le confort des joueurs.