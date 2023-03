200 millions d'euros, l'équipe de France coûte cher au PSG

Dans : PSG.

L’Equipe de France a débuté un nouveau cycle avec les qualifications à l’Euro 2024 et de nouveaux joueurs ont pris le pouvoir, à l’instar de Mbappé mais aussi Maignan ou encore Rabiot. Et le PSG peut se mordre les doigts d'avoir laissé partir les nouvelles stars des Bleus.

Vendredi soir face aux Pays-Bas, Didier Deschamps alignait pour la première fois une Equipe de France « nouvelle génération », sans Raphaël Varane ni Hugo Lloris, les deux capitaines des dix dernières années. Le défenseur de Manchester United et le gardien de Tottenham ont pris leur retraite internationale, ce qui a ouvert un nouveau chapitre de l’Equipe de France. De nouveaux joueurs ont pris le pouvoir, en premier lieu Kylian Mbappé, désormais capitaine des Bleus. La nouvelle ossature de l’Equipe de France est grandement composée de joueurs formés au Paris Saint-Germain et dans son édition du jour, le journal L’Equipe torture les dirigeants parisiens en rappelant que parmi les « Titis » formés au PSG et qui garnissent aujourd’hui les rangs de l’Equipe de France, très peu d’entre eux ont rapporté de l’argent au club de la capitale au moment de leur départ.

Coman et Maignan, deux départs frustrants

Le dossier le plus terrible pour l’état-major du Paris Saint-Germain est indiscutablement celui de Kingsley Coman. Estimé à plus de 60 millions d’euros actuellement, l’attaquant du Bayern Munich est parti libre du PSG. Titulaire face aux Pays-Bas vendredi soir avec l’Equipe de France, Kingsley Coman s’est pourtant vu proposer un contrat professionnel au Paris SG a refusé de le signer, faute de garanties au niveau de son temps de jeu. « Les gens doivent aussi comprendre que je me sens prêt. Que c'était devenu difficile. Quand on voit d'autres joueurs en sélections titulaires en club et qu'on sent qu'on a le niveau » confiait à l’époque Kingsley Coman, qui est finalement parti à la Juventus Turin, où il a remporté le championnat d’Italie avant de filer au Bayern Munich, où il s’est bâti un palmarès colossal avec en autre sept titres en Bundesliga et une Ligue des Champions en 2019-2020.

Un second dossier est particulièrement douloureux pour le Paris Saint-Germain au vu de l’actualité et des deux matchs disputés en mars par l’Equipe de France contre les Pays-Bas et l’Irlande. Il s’agit bien sûr de celui de Mike Maignan, nouveau titulaire dans les cages tricolores après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Auteur de deux performances à couper le souffle, l’ex-gardien du PSG a rapporté la modique somme d’un million d’euros au PSG lors de son départ en 2017. Propulsé titulaire à Lille par un certain Marcelo Bielsa, il a été élu meilleur gardien du championnat de France de Ligue 1 en 2019 avant d’être vendu à l’AC Milan pour 15 millions d’euros… où il a également raflé le titre de meilleur gardien du championnat, cette fois en Italie. La place étant désormais libre chez les Bleus, Mike Maignan semble parti pour un règne long et sans partage au vu de son talent qui ne fait aucun doute et qui doit assurément laisser d’immenses regrets aux dirigeants du PSG. La frustration gagne aussi le Paris Saint-Germain quand on pense à Adrien Rabiot, parti libre et pour zéro euro du club de la capitale en 2019.

Rabiot, le regret éternel de Nasser Al-Khelaïfi

Longtemps titulaire dans la capitale, le « Duc » était perçu par Nasser Al-Khelaïfi comme le futur capitaine du PSG. Mais, alors âgé de 23 ans, le futur joueur de la Juventus Turin a refusé de prolonger son bail au sein de son club formateur, qui lui a fait payé cette décision en l’écartant du groupe professionnel. « Adrien est prisonnier, il est en otage au PSG » confiait à l’époque sa mère et agent, Véronique Rabiot. Depuis, le joueur a bien grandi, il a gagné en maturité et s’est imposé comme un rouage essentiel dans l’esprit de Didier Deschamps en Equipe de France, avec la retraite internationale de Blaise Matuidi et les pépins physiques rencontrées par Paul Pogba et par N'Golo Kanté. Au rayon des Titis formés au PSG et qui forment actuellement les rangs tricolores, on retrouve également Moussa Diaby et Christopher Nkunku. Pour le coup, Paris a réussi à vendre ces deux joueurs, respectivement 15 et 13 millions d’euros. Des sommes qui laissent tout de même de gros regrets quand on sait que l’attaquant du Bayer Leverkusen et celui de Leipzig sont maintenant estimés à plus de 60 millions d’euros sur le marché des transferts. Une gestion douteuse qui entraine après coup une énorme frustration, c’est assurément ce qui gagne le PSG quand il regarde désormais les matchs de l’Equipe de France, avec tous ses anciens Titis.