20 millions d'euros, Paris ne rigole plus au mercato

Le PSG aura pas mal de chantiers à régler l'été prochain lors du mercato. Le club de la capitale est à la recherche de renforts au milieu de terrain.

Depuis quelques années maintenant, le PSG éprouve quelques peines dans son entrejeu. Les différents recrutements pour remplacer Thiago Motta, Blaise Matuidi ou encore Adrien Rabiot, ne se sont pas révélés concluants. Pire, le club de la capitale a souvent privilégié des renforts dans d'autres secteurs de jeu, notamment l'attaque. De quoi déséquilibrer l'effectif. L'été prochain, Luis Campos et sa direction devraient donc tenter de combler les manques. Parmi les pistes étudiées au milieu de terrain, on peut citer Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Seko Fofana (RC Lens), Khephren Thuram (OGC Nice) ou encore Ibrahim Sangaré (PSV). Et l'Ivoirien pourrait ne pas être le seul de son club à venir renforcer le PSG, puisque Xavi Simons est aussi dans les petits papiers des champions de France.

Simons, le PSG veut tout tenter

Parti en fin de contrat au PSV Eindhoven l'été dernier, Xavi Simons profite à fond de la chance qui lui est donnée dans son pays natal. En 38 matchs disputés, l'international néerlandais a planté 16 buts. Il joue très régulièrement et peut laisser exploser son potentiel, chose qui n'était pas le cas au PSG. Mais conscient de son talent, Paris avait prévu le coup et mis une clause de rachat pour récupérer son joueur. Selon ESPN Netherlands, le PSG veut lever la clause de 12 millions d'euros pour faire revenir Xavi Simons l'été prochain. Pour le convaincre de venir de nouveau poser ses valises à Paris, la direction francilienne est prête à lui verser une prime à la signature de 4 millions d'euros. La même somme serait donnée pour son agent, Rafaela Pimenta, soit un total de 20 millions d'euros. Reste à savoir ce que décidera de faire le principal concerné, qui pourrait aussi voir le PSV lui faire une nouvelle proposition de contrat, avec à la clé, un nouveau salaire et une place de titulaire indiscutable.