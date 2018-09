SRFC : Ben Arfa incapable de briller au PSG ou à l'OL, Courbis s'explique

Dans : OL, Rennes, PSG.

Désormais joueur du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa pourrait faire son grand retour à la compétition le week-end prochain contre le dernier club où il a vraiment brillé, à savoir Nice. Interrogé dans France-Football sur les échecs qui ont marqué la carrière de Ben Arfa, Rolland Courbis, ancien coach du club breton, affirme que le joueur formé à l'OL ne peut être à son meilleur niveau que lorsqu'il est le seul virtuose au sein du vestiaire. Dès lors que la concurrence est grande, alors Hatem Ben Arfa ne brille pas autant et finit même par s'éteindre.

« C’est un joueur qui a davantage de difficultés quand son talent n’est qu’un parmi les autres, comme c’était le cas au PSG ou même à Lyon. En revanche, quand il est celui autour duquel on anime l’équipe, il est souvent plus performant. Ce devrait être le cas en Bretagne », estime Rolland Courbis, qui précise cependant qu'il faudra attendre début 2019 pour voir Hatem Ben Arfa être au top à Rennes, son année sans jouer au Paris Saint-Germain étant tout de même un petit handicap. Et cela même si Ben Arfa a bossé dur pendant l'été afin d'être physiquement prêt à reprendre le chemin de la Ligue 1 et de l'Europa League avec le Stade Rennais.