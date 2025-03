Séisme à l'OL, le projet de John Textor est anéanti

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL attend avec inquiétude la sanction qui sera prononcée ce mercredi à l’encontre de Paulo Fonseca. Une lourde suspension est redoutée et pourrait mettre en péril le projet de John Textor.

Coupable d’un craquage total avec un tête contre tête face à l’arbitre Benoit Millot dimanche après-midi à la fin du match entre l’Olympique Lyonnais et Brest, l’entraîneur portugais Paulo Fonseca risque gros. Une suspension jusqu’à sept mois est possible pour l’ancien coach de l’AC Milan, qui pourrait à la fois être privé de banc mais aussi de vestiaire pendant les matchs. Un désastre pour l’OL, qui devra prendre une décision forte quant à l’avenir de son entraîneur en cas de suspension très longue durée. Car pour Elton Mokolo, c’est tout le projet mené par John Textor qui tangue avec cette suspension à venir de Paulo Fonseca, surtout quand on se rappelle comment l’Américain a vanté les mérites et l’expérience du technicien portugais il y a quelques semaines pour justifier le renvoi très contesté à l’époque de Pierre Sage.

Un terrible coup dur pour John Textor

OL : Paulo Fonseca écarté, le pire scénario confirmé https://t.co/x0KpGTh3LZ — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

« Perdre Paulo Fonseca, c’est catastrophique pour l’OL et ça tuerait le narratif voulu par John Textor. Il expliquait à Canal+ que l’arrivée de Paulo Fonseca s’expliquait dans une logique d’apporter un saut qualitatif dans la perspective de se qualifier en Ligue des Champions avec un entraîneur beaucoup plus expérimenté (que Pierre Sage). Et il se trouve que l’entraîneur expérimenté en question pète les plombs après un mois à la tête de l’Olympique Lyonnais. C’est une action isolée, mais n’empêche qu’il pète les plombs. Dans la perspective de la course au sprint pour aller chercher une place en Ligue des Champions, c’est problématique de ne pas pouvoir compter sur son entraîneur » a analysé le journaliste sur Eurosport. D’ici quelques heures, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais et Paulo Fonseca sauront à quoi s’en tenir. Chez les supporters et au sein du club rhodanien, on redoute déjà le pire avec une suspension historique pour le coach de 52 ans.