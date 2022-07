Reine-Adelaide endetté auprès de l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans l'effectif fourni de l'OL, on ne sait pas encore quel sera le rôle de Jeff Reine-Adelaide. Le milieu de terrain, touché par deux graves blessures au genou, se sent bien à l'OL. Reconnaissant du soutien du club, il est déterminé à s'y imposer.

Transfert le plus cher de l'histoire de l'OL à l'été 2019, Jeff Reine-Adelaide n'a pas vraiment pu justifier les 25 millions d'euros déboursés pour lui par le club lyonnais il y a trois ans. En effet, il a subi une première rupture des ligaments croisés en décembre 2019 qui l'a éloigné des terrains pendant six mois. Ensuite, il a été prêté à Nice et a subi pareille mésaventure en février 2021. Revenu de son prêt blessé, il n'a retrouvé le maillot lyonnais que le 7 mars dernier lors d'un déplacement à Lorient. Autant dire, Jeff Reine-Adelaide aimerait beaucoup se montrer avec l'OL après ces périodes de frustration.

L'OL a été présent pour lui, Reine-Adelaide n'oublie pas

Mais, au-delà des sentiments négatifs que lui inspirent ses mésaventures, Reine-Adelaide garde le sourire à l'OL. Il se sent bien au club surtout grâce au soutien qu'il a reçu après les fâcheux épisodes de sa carrière. C'est ce qu'il a indiqué au Progrès dans une interview. Le milieu de 24 ans est redevable de l'OL, détaillant comment le club rhodanien était resté à ses côtés dans les épreuves.

« Le rôle de l’OL a été incroyable. À mon retour à l’OL en juillet, je reviens de prêt et l’OL m’accorde sa confiance avec des mots précieux. Le club indique qu’il veut me remettre sur pied. Ça a été très important, les kinés ont été là. Je ne me suis jamais senti lâché par l’OL. J’ai toujours senti cette confiance du président, du coach. Tout le monde m’a poussé. L’OL m’a donné de l’amour et de l’affection. C’était vraiment important. Je remercie vraiment tout le club qui m’a poussé. Et cela a été révélateur quand j’ai repris sur le terrain devant Lorient. Les hommages que j’ai reçus, de mes coéquipiers, du coach, du staff, du président, m’ont marqué à vie », a t-il révélé. Reine-Adelaide est donc tout motivé à remettre l'OL sur les bons rails et a lui faire gagner des titres à nouveau, comme il l'a confié en fin d'entretien. Reste maintenant à savoir s'il peut s'inclure dans le système de Peter Bosz.