OL : Tino Kadewere fait un carton au mercato !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Excellent la saison dernière à l’OL (10 buts, 3 passes décisives), Tino Kadewere est beaucoup moins décisif depuis l’arrivée de Peter Bosz.

Plombé par les blessures, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais totalise seulement cinq apparitions en Ligue 1 cette saison, un bilan famélique. Enfin épargné par les pépins physiques, Tino Kadewere dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec le Zimbabwe. Une aventure qui va tourner court pour la sélection de Tino Kadewere, qui s’apprête à dire au revoir à la compétition dès le premier tour. Une sale nouvelle pour le buteur lyonnais mais une excellente chose pour l’OL, qui va récupérer assez vite un atout offensif pour la suite de ce mois de janvier. Et selon Foot Mercato, l’intention de Peter Bosz est véritablement de relancer Tino Kadewere en l’utilisant au poste d’ailier droit, là où il a brillé la saison dernière sous les ordres de Rudi Garcia.

Des offres de prêt pour Kadewere

Avant-centre de formation, Tino Kadewere a empilé les buts en jouant dans l’axe sous les couleurs du Havre avant de rejoindre l’OL l’été dernier. Mais c’est sur un côté que le joueur a confirmé en Ligue 1 la saison dernière. En attendant de voir s’il retrouvera la forme qui était la sienne en 2020-2021, Tino Kadewere a pu vérifier au cours des dernières semaines que sa cote est toujours intacte sur le marché des transferts. Et pour cause, Foot Mercato dévoile que Sochaux ainsi que trois clubs de Ligue 1 se sont manifestés auprès de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le prêt de Tino Kadewere pour les six derniers mois de la saison. Malgré le bilan décevant du joueur lors de la première partie de saison, l’OL a refusé toutes les avances des clubs intéressés et a fait savoir aux courtisans de Tino Kadewere que l’international zimbabwéen allait terminer la saison à l’Olympique Lyonnais. Le raisonnement des Gones est le même pour Bradley Barcola, pour qui le club a également refusé un prêt. Encore en course en Ligue 1 et en Europa League, Lyon, qui n’est pas certain de boucler le recrutement de Sardar Azmoun, ne souhaite pas se délester de ses forces offensives cet hiver.