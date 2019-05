OL : Six clubs sur Ndombele, trois accords, ça bouge

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen, PSG.

Il est le favori numéro 1 pour quitter l’Olympique Lyonnais, et sa deuxième partie de saison laisse même penser qu’il se voit déjà ailleurs.

Tanguy Ndombele possède un bon de sortie délivré par Jean-Michel Aulas, qui rêve d’une énorme vente supérieure à 60 ME et bouclée dès la fin du mois de juin pour préparer dans les meilleures conditions la saison suivante. Et le président de l’OL n’est pas dans l’utopie totale, car le succès du milieu de terrain français auprès des grands clubs européens est réel. Euro United annonce ainsi que six clubs sont sur les rangs, dont bien évidemment le PSG. Mais trois formations ont déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’ancien amiénois, avec un accord contractuel valable en cas d’entente entre les deux clubs, ce qui est bien évidemment le plus difficile à obtenir.

Liverpool, la Juventus et Tottenham estiment ainsi pouvoir rafler la mise, avec un gros forcing du club londonien qui se prépare à envoyer une copieuse proposition à l’Olympique Lyonnais. Les dirigeants des Spurs sont bien au fait que Lyon veut vendre vite et bien, et rêvent de couper l’herbe sous le pied aux concurrents. Notamment par rapport aux clubs qui n’ont pas encore bougé officiellement, à savoir le PSG, le Real Madrid et Manchester United, qui attendent encore un peu avant de sortir le carnet de chèques. Un jeu dangereux tant Jean-Michel Aulas apprécie de boucler rapidement ses transferts à la fin de la saison…