OL : Shaqiri, 10cm qui ont fait son malheur

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais ne s'est pas imposé dans le derby face à Saint-Etienne dans un stade de Geoffroy-Guichard bouillant, mais l'OL a raté la victoire de pas grand-chose.

A quoi tient le bonheur ? Pour Xherdan Shaqiri, c’est 10 centimètres. L’attaquant international suisse, recruté par Jean-Michel Aulas et Juninho lors du dernier mercato, pensait bien avoir fait oublier ses performances pour l’instant en demi-teinte en marquant le but du 2-0 pour Lyon dimanche à Geoffroy-Guichard juste avant la pause. Mais, à la grande joie des supporters de l’ASSE, et alors même que Shaqiri avait fêté ce but, l’usage de la vidéo permettait à François Letexier d’annuler cette réalisation, l’attaquant lyonnais étant signalé hors-jeu pour trois fois rien. Et ces trois fois rien ont désormais une réalité puisque certains se sont penchés sur les images du révélateur vidéo fournies par Prime Video. C’est notamment le cas du compte Twitter Stade OL HD qui a sorti sa loupe et sa règle afin de chiffrer précisément ce hors-jeu du joueur de l'Olympique Lyonnais.

Vous avez été plusieurs à me demander de mesurer les 2 hors-jeu de #ASSEOL à l'aide du révélateur. Je me suis positionné sur les deux lignes indiquées par la TV au sol en considérant les projections comme correctes.

→ environ 25cm et 10cm pic.twitter.com/8BtACBsFmS — Stade OL HD (@StadeOLHD) October 4, 2021

Finalement, entre le talon droit de Timothée Kolodziejczak et la pointe du genou droit de Xherdan Shaqiri, il y avait environ 10 centimètres de trop pour l’attaquant suisse de l'Olympique Lyonnais. 10 centimètres qui justifient donc l'annulation du but de l'OL face à l'AS Saint-Etienne par François Letexier. Même s'il est supporter de Lyon, Stade OL HD a eu l'honnêteté de faire la même chose pour le but refusé à Wahbi Khazri à la 34e minute du derby. Et cette fois l'attaquant tunisien des Verts a lui été mesuré en position de hors jeu pour 25 centimètres. La technologie a donc bien aidé l'arbitre, après libre à chacun de penser ce qu'il veut de la VAR dans le football.