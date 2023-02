OL : Réconciliation Aulas-Juninho, Rothen arbitre le duel

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL passe par des moments bien compliqués ces derniers mois. Pour ne rien arranger, Jean-Michel Aulas et Juninho se sont écharpés par médias interposés.

Les fans de l'OL vont devoir encore jouer de patience avant que des beaux jours éventuels ne reviennent dans le Rhône. Car pour les Gones, les carottes sont presque cuites en Ligue 1 pour une qualification en Ligue des champions. Une place en coupe d'Europe est encore possible par la Coupe de France mais aussi grâce à une remontée XXL dans les prochaines semaines. Mais cela ne sera pas une mince affaire, surtout que les tensions sont nombreuses. Ces dernières heures, Juninho et Jean-Michel Aulas se sont ouvertement clashés par médias interposés, le président de l'OL regrettant d'avoir faire confiance au Brésilien pour le poste de Directeur Sportif. Une sortie très critiquée par les fans et observateurs de l'OL. Sans doute conscient des tensions créées, Aulas a proposé une réconciliation à Juninho...

Aulas et Juninho, Rothen veut des excuses

🗣💬 Aulas sur Juninho : "J'ai été ébloui par ce qu'il avait fait sur le terrain - comme le sont encore les supporters aujourd'hui (...) Cet éblouissement m'a peut-être fait faire des bêtises. Mais si RMC veut être le parrain des retrouvailles, il n'y a aucun problème." pic.twitter.com/Kimjf1r97s — RMC Sport (@RMCsport) February 3, 2023

Devant la presse, l'homme fort de l'OL a même proposé avec humour à RMC d'être le parrain des retrouvailles. De quoi faire réagir Jérôme Rothen, qui pourrait sauter sur l'occasion dans son émission Rothen s'enflamme. Cependant, l'ancien du PSG pose ses conditions, comme il l'a indiqué sur RMC : « Je veux bien mais à une condition, que Jean-Michel Aulas appelle Juninho pour s'excuser sur ses propos, qui ont certainement dépassé sa pensée et qui ont fait mal à Juni' et à beaucoup de supporters lyonnais. Si c'est franc et honnête, appelle Juni. Réglez ce problème entre vous. Si je peux être le parrain de ces retrouvailles, ce serait magnifique. Je suis triste de voir qu'un président historique comme Jean-Michel Aulas et son meilleur joueur de tous les temps à l'OL se chopent comme ça et ont des discours assez durs l'un envers l'autre ». Reste à savoir si JMA prendra le taureau par les cornes afin de régler les choses avec Juninho, alors que la gronde grandit de semaine en semaine contre le président de l'OL.