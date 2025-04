OL ‍: Paulo Fonseca dérange, le vestiaire au bord de l'explosion

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les deux défaites contre Manchester United et Saint-Etienne ont provoqué un séisme du côté de l'Olympique Lyonnais. Les choix de Paulo Fonseca sont contestés par certains leaders du vestiaire.

L'Olympique Lyonnais a vécu deux défaites cauchemardesques à Old Trafford et à Geoffroy-Guichard dont les effets risquent de se faire ressentir jusqu'à la fin de la saison. Alors que l'OL paraissait foncer vers la Ligue des champions, tout est brutalement remis en cause. Et à en croire Le Progrès, qui ne peut pas être soupçonné d'être complice de Nasser Al-Khelaifi, Paulo Fonseca est déjà l'objet de quelques grosses critiques des joueurs les plus expérimentés de l'Olympique Lyonnais. Sans même parler du cas Nemanja Matic, poussé sur la touche sous un prétexte médical, des joueurs comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso seraient également très remontés contre des choix faits par le remplaçant de Pierre Sage, et ils ne le cacheraient plus vraiment. Une scission qui pourrait faire très mal au moment où l'OL doit se focaliser sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1 pour revenir dans le Top 4 du Championnat.

L'OL en crise à quatre journées de la fin de saison ?

Journaliste du quotidien lyonnais, Arnaud Clément explique que Paulo Fonseca a remis en cause la hiérarchie et que les défaites contre Manchester United et Saint-Etienne ont prouvé que cela n'était probablement pas le bon choix. « Paulo Fonseca doit affronter un premier vent de fronde de quelques-uns des éléments moteurs du vestiaire, notamment Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le fait que les clés du camion aient été données par Paulo Fonseca et ses adjoints à Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou Moussa Niakhaté n’y est pas étranger. Et certains proches du vestiaire dressent déjà un parallèle avec la manière dont Paulo Fonseca n’avait pas su gérer les forts egos au Milan AC », explique notre confrère.

A quelques jours de la réception du Stade Rennais, l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais va donc devoir remettre de l'ordre dans son effectif, et il ne serait pas étonnant que Paulo Fonseca fasse des choix drastiques. Etant dans l'obligation de s'imposer dans un Groupama Stadium qui sera forcément frondeur après la défaite dans le derby, l'ancien coach de l'AC Milan jouera très gros, car on connaît John Textor et ce dernier n'hésitera pas à s'en séparer si tout s'écroule si près de la fin de la saison. La semaine passée, il a viré l'entraîneur de Molenbeek alors que le club belge attaquait les barrages pour la montée en Jupiler League.