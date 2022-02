OL : Dubois et le Kop, le début du grand amour !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans la foulée du succès de l'OL face à Nice 2-0 samedi soir, Léo Dubois est allé voir les supporters du virage nord. Accompagné de Moussa Dembélé et Tanguy Ndombele, le capitaine lyonnais a pris la parole et demandé l'union sacrée derrière l'équipe.

Il y a des moments dans une saison où il faut savoir marquer le coup. Léo Dubois fait partie des joueurs les plus chahutés de l'OL. Le latéral droit, capitaine lyonnais, est très souvent dans le viseur des supporters pour ses prestations pas toujours à la hauteur de son rang et de son statut d'international. Après le très beau succès des siens aux dépens de Nice 2-0 samedi soir, le capitaine lyonnais a assumé son rôle jusqu'au bout et pris la parole devant les fidèles supporters présents au Groupama stadium. Un public pas toujours tendre avec son équipe, surtout dans cette difficile saison pour le club.

Dubois s'entretient franchement avec les supporters

Le capitaine de l'OL est allé à la rencontre du virage nord en compagnie de Moussa Dembélé et Tanguy Ndombele. Il a tenté de rassurer les supporters sur la motivation des joueurs tout en haranguant ce public pour aller chercher leur soutien dans cette période décisive de la saison du club.

« On voulait vous voir dans les stades, on avait besoin de vous. C’était compliqué avec le Covid. C’était compliqué pour vous parce que vous aimez le foot. C’était compliqué pour nous car on aime le football et on aime vous voir dans le stade. Après, sachez une chose si on est là c’est qu’on est conscient de la difficulté dans laquelle on est. On a des responsabilités auprès de vous, auprès du club, auprès de nous, on essaye de le mettre sur le terrain et ce soir on a montré ce dont on est capable. J’attends pas un amour de vous pour tous les joueurs mais sachez une chose on bosse tous les jours pour réussir sur le terrain. […] L’Olympique Lyonnais doit jouer la Ligue des Champions, c’est pas des vieilles paroles mais on va essayer de tout donner sur le terrain », a t-il clamé devant un public réceptif. Dubois, dont le statut de capitaine voire de titulaire est souvent contesté, a pris ses responsabilités pour refaire rapidement de l'OL une famille unie.