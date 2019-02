OL : Il refuse d'être un bug du mercato lyonnais et voit l'avenir en grand

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant face à Monaco dimanche soir, Pape Cheikh Diop fait partie des joueurs qui pourraient profiter du match de Coupe de France face à Caen ce mercredi pour grappiller un peu de temps de jeu. Doté d’un état d’esprit irréprochable, l’ancien milieu défensif du Celta Vigo est en tout cas convaincu qu’il progressera à vitesse grand V s’il continue d’écouter les conseils de Bruno Genesio, et que son heure de gloire viendra à l’Olympique Lyonnais. Avec deux qualités comme arguments : patience et travail.

« Je parle beaucoup avec le coach, il me voit évoluer »

« Je me sens bien. Je suis patient car je connais mes capacités et je sais que mon heure viendra. Nous avons de bons joueurs et ce n’est pas facile d’obtenir une place de titulaire. C’est ma deuxième année ici, je fais de mon mieux à l’entraînement pour continuer ma progression. Je parle beaucoup avec le coach et il me voit évoluer. Ma progression ? La Ligue 1 est différente du championnat espagnol. J’ai eu des blessures. Je pense avoir progressé par rapport à mon arrivée » a expliqué celui qui n’avait pas joué la saison dernière, et qui compte déjà 21 apparitions toutes compétitions confondues en 2018-2019. La preuve que petit à petit, son heure arrive…