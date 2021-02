OL : L’équipe chamboulée pour Slimani ?

Dans : OL.

Très en vue contre l’AC Ajaccio (5-1) mardi en Coupe de France, l'attaquant Islam Slimani a saisi sa chance pour sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais. Sa prestation pourrait provoquer quelques doutes dans l’esprit de l’entraîneur Rudi Garcia.

Islam Slimani l’attendait sans doute avec impatience, cette première titularisation avec l’Olympique Lyonnais. Résultat, l’attaquant arrivé cet hiver en provenance de Leicester City s’est montré à son avantage contre l’AC Ajaccio mardi en Coupe de France. L’international algérien a en effet débloqué ses deux compteurs avec un but et deux passes décisives pour Memphis Depay et Rayan Cherki. Une performance convaincante qui n’a sûrement pas échappé à Rudi Garcia. Mais l’entraîneur des Gones osera-t-il changer ses plans pour intégrer la recrue à son équipe de départ ? Pour Vincent Duluc, un nouveau schéma tactique avec Slimani n’est pas à exclure.

« Collectivement, il y avait un vrai enjeu. Depuis le début de la saison, les attaquants remplaçants combinés, entre Dembélé, Slimani, Cherki et Cornet, c’était un but à eux quatre, a rappelé le journaliste dans des propos relayés par Footradio. Cela change un peu la paysage. De voir Slimani avoir de la qualité, du volume et de la grinta veut dire qu’il peut y avoir une autre organisation possible. Garcia peut avoir des remplaçants qui font la différence et quand on joue le titre, c’est quelque chose d’essentiel. » Il faudra évidemment d’autres prestations de cette qualité pour convaincre le coach de changer son 4-3-3, ou de préférer Slimani à Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi.