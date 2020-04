OL : Gonalons de retour, il n'insulte pas l'avenir

Dans : OL.

Longtemps capitaine de l’OL, Maxime Gonalons a quitté son club formateur en 2017 pour l’AS Roma. Depuis, son parcours est pour le moins sinueux…

Rome, Séville, Genade, l’ancien milieu défensif de l’Olympique Lyonnais multiplie les expériences infructueuses. Loin de son club formateur, l’international français ne parvient pas réellement à retrouver son meilleur niveau. Toutefois, Maxime Gonalons n’a pas le moindre regret concernant son départ de l’OL, comme il l’a indiqué au cours d’une interview accordée à L’Equipe du Soir. Par ailleurs, l’ancien capitaine de Lyon n’a pas fermé la porte à un retour au sein de son club formateur dans un avenir plus ou moins proche.

« Nostalgique de Lyon ? Pas la nostalgie, non pas du tout, parce que c'est mon histoire, mon destin, qui a fait que les choses se sont passées comme ça. Bien sûr, les gens qui me connaissent savent l'importance que j'ai pour ce club et tout l'amour que j'ai pour l'OL. Je les suis depuis que je suis parti. J'ai souvent des gens du club au téléphone, que ce soit des joueurs ou des membres de l'effectif, ou des gens du club parce que j'ai passé 17 ans incroyables à l'OL. Maintenant j'ai fait mon chemin et j'ai connu deux autres championnats étrangers dans lesquels j'ai vécu de grands moments. Mon avenir ? On verra ce que me promet l'avenir, en tout cas je prends beaucoup de plaisir à vivre ce que je vis aujourd'hui » a expliqué Maxime Gonalons, lequel ne serait peut-être pas contre un retour à l’Olympique Lyonnais au vu des difficultés rencontrées depuis son départ. De son côté, reste à voir si Jean-Michel Aulas peut potentiellement être intéressé par un éventuel come-back de celui qu’il avait vendu pour 5 ME à l’AS Roma en juillet 2017.