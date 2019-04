OL : Genesio est amoureux de Lyon, il mérite bien une prolongation

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Mardi soir, Jean-Michel Aulas devrait annoncer à l’issue du match contre Rennes sa décision au sujet de l’avenir de Bruno Genesio, dont le contrat expire en juin prochain. Du côté des supporters, nombreux sont ceux à vouloir le départ du coach rhodanien. Mais chez les joueurs, Bruno Genesio fait l’unanimité. Et en conférence de presse, Anthony Lopes l’a rappelé à tout le monde, lui qui connaît l’entraîneur de l’OL depuis des années.

« J’ai un rapport un peu particulier avec lui, il m’a eu en CFA à l’époque. J’ai d’autant plus de facilités à aller parler avec lui. Il aime l’OL et c’est plus facile d’aller parler avec lui. Je pense qu’il fait du très bon travail jusqu’ici, il ne montre pas un seul signe négatif, il est pleinement concentré sur les objectifs du club, dont celui d’aller chercher cette Coupe de France » a expliqué l’ancien vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais, qui milite pour une prolongation de Bruno Genesio. Sauf retournement de situation, il devrait être heureux de la décision annoncée par Jean-Michel Aulas mardi soir.