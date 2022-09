OL : Genesio attaque Bosz et fait machine arrière

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, Bruno Genesio a frontalement attaqué Peter Bosz sur son bilan depuis qu’il est à la tête de l’OL.

Très critiqué lorsqu’il était l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio estime que les observateurs ainsi que les supporters sont très cléments avec Peter Bosz au vu des résultats très mitigés de l’OL depuis que le Néerlandais est aux manettes. « Si je fais la saison de Lyon cette année, à la place Peter Bosz, je me fais découper, ce qui lui a été épargné » a analysé Bruno Genesio, pour qui l’entraîneur actuel de l’Olympique Lyonnais bénéficie d’une certaine bienveillance de la part des observateurs et des supporters. Après avoir découpé Peter Bosz dans les règles, l’actuel entraîneur du Stade Rennais a fait machine arrière dans une interview accordée à RMC en expliquant qu’il avait beaucoup de respect pour les entraîneurs étrangers officiants en Ligue 1 comme c’est le cas de Peter Bosz.

Bruno Genesio n'a rien contre Peter Bosz

« Peter Bosz n’est pas menacé. Il doit simplement prendre 18 points sur les 5 prochains matchs et remporter la Ligue des Champions. » pic.twitter.com/rwK7jo9t8V — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) September 24, 2022

« C’était dans une discussion qu’on a eue, qui a duré environ une heure et quart (la phrase sur Bosz). Je veux mettre les choses au clair : ce n’est en aucun cas une attaque sur le coach Peter Bosz, que je respecte et que j’apprécie beaucoup, puisqu’on a discuté longuement après les matchs. Ce n’est absolument pas une attaque contre le coach ou quoi que ce soit contre l’Olympique Lyonnais. J’ai tourné la page de Lyon, je le dis souvent d’ailleurs. Je suis resté trois ans et demi, j’y ai fait de bonnes choses. J’ai encore récemment dit dans une interview qu’à Rennes on me parle souvent des très mauvais moments que j’ai passé à Lyon. Mais moi, ce que je retiens, c’est tous les bons moments que j’y ai passés sportivement, toutes les personnes qui m’ont aidé dans mon staff, chez les dirigeants et absolument pas le reste. Mais je sais que je n’y retournerai pas » a lancé Bruno Genesio, pour qui il n’était pas question de fracasser Peter Bosz à travers sa phrase lâchée à La Revue de l’After il y a une semaine. Une mise au point qui était plus que nécessaire au vu de l’interprétation des propos de Bruno Genesio à l’égard du coach néerlandais de l’OL.