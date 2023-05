OL : Cheyrou déjà mis sur la touche avant d'être expulsé ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est le silence total depuis que John Textor a officiellement pris la totalité des commandes à l'Olympique Lyonnais. Cependant, Bruno Cheyrou aurait été prié de ne plus réellement gérer le mercato de l'OL.

A l’exception de sa conférence de presse légèrement insipide, deux jours après avoir brutalement mis Jean-Michel Aulas à la retraite, John Textor n’a rien dévoilé de son plan d’action. L’homme d’affaires américain sait cependant que cette période est cruciale pour la saison prochaine, et qu’il doit prendre des décisions rapides s’il veut que cela change. Si officiellement rien n’a filtré de ce qu’il se passe dans les coulisses de l’Olympique Lyonnais, quelques décisions auraient déjà été entérinées, et mises en application. Elles concernent deux hommes souvent pointés du doigt par les supporters de l’OL, à savoir Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Si le premier, qui était le bras droit de Jean-Michel Aulas s’occupe désormais du centre de formation, mais ne s’occupe plus du tout de l’équipe première, le second, patron de la cellule de recrutement, a été prié de stopper ses dossiers en cours. Et Bruno Cheyrou est conscient que son avenir est en danger.

Cheyrou ne gère plus le mercato de l'OL

Hervé Penot, qui suite de longue date l’actualité de l’Olympique Lyonnais pour le compte de L’Equipe, explique que celui qui gérait le marché des transferts, avec le soutien ferme d’Aulas, n’a plus aucune prérogative. « Cheyrou, qui avait bossé sur l'apport d'un latéral droit de métier, des défenseurs centraux et un milieu pour le prochain mercato, attend d'en apprendre plus sur son avenir, qui se dessinera hors de sa sphère actuelle de compétence. Il s'était même rendu récemment en Espagne et au Portugal pour discuter et avancer sur des pistes. Tout cela est enterré », précise le journaliste, guère optimiste pour la suite de la carrière lyonnaise de Bruno Cheyrou. Cette nouvelle, si elle se confirme, fera probablement plaisir aux habitués du Groupama Stadium, et cela sans même savoir qui va devenir responsable du recrutement de l'OL.