OL ‍: Cherki n'a pas aimé son remplacement

Par Claude Dautel

Une séquence saisie par DAZN au moment où Rayan Cherki a cédé sa place à Saël Kumbedi contre Rennes a interpellé tout le monde. Mais le prodige de l'OL s'en est amusé.

L'Olympique Lyonnais a redonné le moral à ses supporters samedi soir en balayant le Stade Rennais (4-1), une semaine après l'énorme déconvenue face à Saint-Etienne. Timide à Geoffroy-Guichard, Rayan Cherki a de nouveau fait étalage de toute sa classe face au club breton. Et même s'il n'a pas marqué, le joueur de 21 ans a délivré une passe décisive sur le dernier et précieux but de l'OL signé Georges Mikautadze. Mais, comme l'a filmé DAZN, Cherki n'a pas du compris son remplacement par Saël Kumbedi à la 86e minute du match, alors que Lyon menait 4-1 face à Rennes. En sortant du terrain, le joueur n'a pas hésité à faire savoir son étonnement à l'adjoint de Paulo Fonseca : « Il y a 4-1, pourquoi vous faites entrer deux défenseurs ? ». Revenant sur cette séquence, Rayan Cherki a été clair et précis dans ses explications.

Cherki en veut toujours plus avec l'OL

Au moment où DAZN lui remontrait cette scène, et avec un grand sourire, le joueur lyonnais a confié sa motivation. « Je suis un compétiteur et je veux toujours aider mon équipe. Ce n’est pas une question de compétiteur ou pas, même quand je suis tout en bas, j’ai quand même envie de jouer au football. Que je sois au top de ma forme ou au fond, j’ai juste envie d’être sur le terrain, prendre du plaisir et en donner. Je suis content, mais sans plus car je reste sur ma faim après ce match. Je m’en fous des buts, je voulais rester juste pour faire briller encore plus mes partenaires », a confié un Rayan Cherki motivé comme jamais pour ramener l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions.