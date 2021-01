OL : Rayan Cherki est nul ? Rothen exige de savoir

Dans : OL.

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais a enregistré deux mouvements dans son secteur offensif sur le marché des transferts.

Un mouvement sortant, avec le départ de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid, où le Français a été prêté avec une option d’achat de 35 millions d’euros. Et un mouvement entrant, avec l'arrivée libre d’Islam Slimani. Après une première partie de saison compliquée à Leicester, l'international algérien va tenter de relancer sa carrière chez les Gones. Si le buteur de 32 ans vient compenser le départ de Dembélé, ce recrutement n’est pas compris par tout le monde. En effet, Jérôme Rothen estime par exemple que la venue de Slimani n’était pas nécessaire à Lyon, où un jeune talent comme Rayan Cherki va de nouveau être barré par la concurrence…

« Vu le style que Rudi Garcia a mis en place aujourd’hui, avec deux attaquants rapides sur les côtés et avec un faux numéro 9 comme Memphis Depay, Slimani, il joue où là-dedans ? C’est une doublure à Toko Ekambi et à Kadewere ? Ok… Depay ne va pas beaucoup souffler, il joue que le championnat, avec un match par semaine. C’est incompréhensible. Une autre politique est en place. Je ne comprends pas le recrutement de Slimani, comme je ne comprends pas le recrutement de Benlamri. Ils prennent la place d’un jeune. À l’arrivée, Benlamri a fait deux matchs… En attaque, je pense à Cherki. Il n’a pas le même profil que Slimani, mais si Toko Ekambi, Kadewere ou Depay ont une blessure, tu ne peux pas incorporer Cherki ? Il est nul Cherki ? Dans ce cas-là, qu’ils nous le disent. Cherki, il se plaint de son temps de jeu… Il ne joue pas, et c’est dommage », a expliqué le consultant de RMC, qui ne comprend pas pourquoi Lyon ne fait pas plus confiance en ses jeunes. Plongés dans la course au titre en L1, Rudi Garcia et Juninho préfèrent peut-être compter sur des joueurs expérimentés, directement aptes pour le très haut niveau...