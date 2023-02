OL : Cherki déjà indispensable, Riolo est cash

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur les dernières semaines, Rayan Cherki est sans conteste le joueur en forme et qui s’avère être le plus décisif à l’OL.

Buteur contre Troyes en championnat, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a remis ça face à Lille, mercredi soir en Coupe de France. Auteur d’une frappe splendide du pied droit sur l’ouverture du score des Gones, Rayan Cherki monte en puissance. Courtisé par le PSG cet hiver lors du mercato, ce qui n’avait pas manqué de bien faire rire Daniel Riolo et d’autres consultants, le prodige du centre de formation de l’OL fait taire ses détracteurs au fil des semaines. Au micro de RMC, Daniel Riolo est justement revenu sur la montée en puissance surprenante mais attendue par les supporters lyonnais de Rayan Cherki. Et pour le journaliste de l’After Foot, il est désormais très clair que le milieu offensif de 19 ans est le joueur essentiel au jeu lyonnais.

Riolo félicite Cherki pour ses progrès

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« Lyon est passé à l’arrache aux pénos contre Lille, maintenant ils vont tenter de sauver leur saison sur des matchs couperets de Coupe de France, on a bien compris que c’était le discours de Laurent Blanc. Face au LOSC, sur une partie du match, on voyait que la lumière ne pouvait venir que de Cherki, qui bougeait beaucoup mais qui au fil du match a un peu disparu. Cela reste néanmoins le joueur créateur dans le jeu de l’OL. Lacazette, si tu laisses trainer un ballon, tu sais qu’il va être là. Pour le reste de l’équipe, c’est homogène mais c’est moyen » a analysé Daniel Riolo, pour qui il ne vaut mieux pas enlever Rayan Cherki de l’équipe à l’Olympique Lyonnais, au risque qu’il ne se passe plus grand-chose. Aligné au poste de meneur de jeu en soutien de Bradley Barcola et d’Alexandre Lacazette, Cherki a trouvé ses marques et monte enfin en puissance. Les dirigeants de l’OL, Jean-Michel Aulas le premier, ainsi que les supporters, attendaient cela depuis longtemps.