OL ‍: Cherki a choisi, c'est Liverpool

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Éblouissant avec l'Olympique Lyonnais en cette deuxième partie de saison, Rayan Cherki dispute probablement ses derniers matchs avec son club formateur. En Angleterre, on l'annonce désormais proche de Liverpool.

Que les supporters de l'OL en profitent, car il se pourrait bien que le chouchou du Groupama Stadium, Rayan Cherki, n'ait plus que trois rencontres de Ligue 1 à disputer sous le maillot de Lyon avant de filer vers un géant du football mondial. En effet, alors que le Borussia Dortmund s'était heurté au refus de John Textor de lui céder son prodige, même si Cherki avait validé cette piste, plusieurs médias anglais annoncent que le joueur de 21 ans aurait finalement donné son accord aux dirigeants de Liverpool pour un transfert lors du prochain mercato. Lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2026, après une prolongation signée à l'automne dernier, Rayan Cherki aurait décidé de rejoindre les Reds, champions d'Angleterre depuis la semaine passée. Givemesport, le média spécialisé où travaille notamment Fabrizio Romano, confirme cette piste.

Cherki à Liverpool, il faut trouver le juste prix

Il est évident qu'une offre venue de Liverpool est difficilement refusable tant le club entraîné par Arne Slot est mythique. Et un joueur avec les qualités de Rayan Cherki peut évidemment enflammer Anfield, et devenir l'une des stars de la Premier League où les joueurs avec ce profil sont tout de même rares. Il faut désormais que John Textor fixe un prix et obtienne des dirigeants de Liverpool une offre qui soit à la hauteur des attentes du dirigeant de l'Olympique Lyonnais. Cherki a la plus grosse valeur au sein de l'effectif de l'OL, mais du côté des Reds, on connaît la situation financière très compliquée du club de Ligue 1 et forcément on ne fera pas une offre folle malgré tout l'intérêt de Slot pour faire signer le vice-champion olympique français.

Dans ce dossier, Tottenham est également cité, mais les Spurs partent avec du retard, car Rayan Cherki penche très clairement pour le club de la Mersey. C'est à Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, de faire une offre supérieure aux 30 millions d'euros désormais évoqués pour réaliser ce transfert.