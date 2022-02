OL : Bruno Cheyrou avance sur trois pistes au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Actif cet hiver avec les départs de Bruno Guimaraes, Shaqiri ou encore Slimani, l’OL sera très attendu l’été prochain sur le marché des transferts.

Des joueurs tels que Lucas Paqueta ou encore Jason Denayer ne sont pas certains de rester, ce qui va forcer les dirigeants de l’Olympique Lyonnais à être astucieux sur le marché des transferts pour compenser ces potentiels départs. Jean-Michel Aulas ne s’en est pas caché, l’un des piliers de la stratégie de l’OL sera de faire revenir certains anciens à l’instar de Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette voire Memphis Depay. Mais la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais travaille également sous la direction de Bruno Cheyrou afin d’identifier des joueurs, à l’étranger, susceptibles de renforcer les Gones. Les scouts de l’OL sont notamment très attentifs au championnat turc avec trois pistes concrètes selon les informations de But.

Trois pistes en Turquie pour l'OL

Bruno Cheyrou : « À Lyon, nous avons 4 scouts qui sont respectivement attribués avec des territoires d'expertise. On ne veut pas être sur le modèle de très grands clubs en ayant 50 scouts partout dans le monde. » (via @InsideGones) pic.twitter.com/2ZVmmwWH5C — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 23, 2021

Le média indique que l’Olympique Lyonnais est par exemple très intéressé par le profil de l’ailier Kerem Aktürkoglu, auteur de 6 buts et de 4 passes décisives sous les couleurs de Galatasaray. Libre à la fin de la saison, l’attaquant de 23 ans représente une piste intéressante pour les Gones, à l’affût en ce qui concerne les joueurs libres et qui sont susceptibles de renforcer les rangs lyonnais. En Turquie, deux autres joueurs sont dans le viseur de l’OL dans l’optique du mercato estival. Au poste de défenseur gauche, Peter Bosz va perdre Emerson -prêté sans option d’achat par Chelsea- à la fin de la saison. C’est ainsi que le club lyonnais suit la piste de Ridvan Yilmaz (20 ans), grand espoir du football turc à ce poste et qui évolue actuellement au Besiktas Istanbul. Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais a pris des renseignements sur le milieu de terrain franco-portugais de 24 ans, Miguel Crespo. Une piste qui ne fait pas partie des dossiers bouillants de l’OL pour le moment.