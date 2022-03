OL : Bosz viré en fin de saison ? Ponsot a trois pistes !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les résultats de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 ne sont pas à la hauteur des attentes. De quoi inciter Jean-Michel Aulas à encore une fois faire sauter son entraîneur. Pour remplacer Peter Bosz, l'OL a déjà fait un premier casting.

Gouverner c’est prévoir, et du côté de Lyon, même si les dirigeants ont conforté leur entraîneur jusqu’à la fin de l’actuelle saison, l’idée même de rater encore une fois un ticket pour la prochaine Ligue des champions pourrait coûter son poste à Peter Bosz. Un an après avoir remplacé Rudi Garcia sur le banc de l’OL, le coach néerlandais n’arrive pas à convaincre, même s’il a toujours l’estime d’une partie des supporters. Mais selon FootMercato, dans les coulisses du Groupama Stadium les grandes manœuvres ont déjà commencé, seule une qualification pour la prochaine C1 pouvant permettre à Bosz de sauver sa place, alors même qu’il a encore un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Le média spécialisé précise que Vincent Ponsot, qui gère personnellement ce dossier, a évidemment Laurent Blanc sur sa liste, et cela même si l’OL avait repoussé la candidature de l’ancien entraîneur du PSG et de Bordeaux lorsqu’il avait fallu remplacer Sylvinho. Mais ce n’est pas le seul.

Kovac plutôt que Stéphan à l'Olympique Lyonnais ?

Le directeur du football de l’Olympique Lyonnais pense aussi à deux entraîneurs qui connaissent bien la Ligue 1, à savoir Julien Stéphan, qui dirige actuellement le RC Strasbourg, et Niko Kovac, limogé en début d’année par l’AS Monaco. Tandis que le premier ne semble pas réellement vouloir quitter l’Alsace, où il s’est installé depuis son départ de Rennes, l’ancien manager de la Croatie et du Bayern Munich ne serait pas opposé à une offre venue du Championnat de France. Agé de 50 ans, Niko Kovac s’est offert quelques mois de repos depuis son licenciement par le club de la Principauté, mais il a bien l’intention de revenir aux affaires la saison prochaine, que ce soit à Lyon en Ligue 1, ou ailleurs en Europe. Tout cela n'engage évidemment à rien, puisque Peter Bosz peut encore arracher un ticket en Ligue des champions pour l'OL via la Ligue 1, même si cela semble très compliqué, ou via l'Europa League, Lyon étant qualifié pour les quarts de finale. Mais ce dernier sait probablement que son avenir rhodanien est loin d'être garanti au-delà de la 38e journée de Ligue 1. « Peter Bosz va finir la saison, ce sera un bon choix. J'ai la conviction qu'on va faire quelque chose de bien d'ici la fin de l'année », avait confié en février Jean-Michel Aulas. L'échéance se rapproche.