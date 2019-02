OL : Anthony Lopes sacrifie le Portugal pour ses enfants et Lyon

Dans : OL, Foot Europeen.

Sacré champion d'Europe avec le Portugal, dont il était le gardien de but remplaçant lors de l'Euro 2016, Anthony Lopes était également du voyage en Russie l'été dernier pour le Mondial remporté par l'équipe de France. Mais, du haut de ses 28 ans, le portier de l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre en pause sa carrière internationale afin de se consacrer aux deux choses les plus importants pour lui, sa famille et l'OL. Se confiant sur la chaîne télé du club de Jean-Michel Aulas, Anthony Lopes a en effet confirmé qu'il avait fait part de sa décision au sélectionneur national du Portugal.

Un retrait qu'il assume sans aucun problème. « J'ai mis la sélection en stand-by, car je veux profiter de ma famille, me concentrer sur mon rôle de père et sur l'Olympique Lyonnais. J'ai un jeu énormément basé sur l'énergie et l'explosivité. Et c'est une saison charnière pour mon évolution future. C'est une décision que j'ai prise après une discussion avec le sélectionneur à la suite de la Coupe du monde. Je suis très famille et de ne pas voir grandir mes enfants, c'est ce qui me manquait le plus. C'est mon propre choix », a confié Anthony Lopes, dont le comportement a totalement évolué cette saison. Conscient qu'il devait mieux faire, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais évite désormais la provocation et les embrouilles, un défaut qui lui avait parfois joué des tours et dont il a reconnu la réalité.