Lopes banni, l’OL a dégoûté ses propres joueurs

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Au placard pendant la première partie de saison, Anthony Lopes reste marqué par le traitement subi à l’Olympique Lyonnais. Les méthodes du club rhodanien ont même choqué certains ex-coéquipiers du nouveau gardien du FC Nantes.

Anthony Lopes ne tournera jamais vraiment la page. En tant qu’amoureux de l’Olympique Lyonnais, le gardien recruté par le FC Nantes cet hiver aura toujours du mal à digérer les conditions de son départ. L’international portugais avait subi une mise à l’écart dès l’été dernier et sans le moindre espoir de remonter dans la hiérarchie. La seule consolation venait du soutien des supporters, et surtout de ses amis dans le groupe Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rayan Cherki.

« Eux c'est même pas des potes, c'est mes frérots », a confié Anthony Lopes au média Carré, avant de citer d’autres soutiens moins attendus. Le portier de 34 ans a en effet reçu l’aide d’autres coéquipiers comme Jordan Veretout, tous choqués par les méthodes de la direction. « Je ne vais pas mentir, je n'attends rien de personne parce que je sais que tôt ou tard les vestes peuvent se retourner. Il n'y a pas de problème, a d’abord répondu le Canari. Est-ce que j'ai été déçu de certains ? Peut-être. Sincèrement, je ne me suis pas spécialement posé la question, mais peut-être. »

Lopes surpris par Veretout

« Mais je suis très content de beaucoup, clairement. Et même de personnes que je n'attendais pas. Des mecs comme Clinton (Mata), comme Moussa (Niakhaté) et comme Jordan (Veretout). Jordan il arrive, le gars a joué à Saint-Etienne et à Marseille, il vient à l'OL, tu as des a priori, tout comme des personnes ont eu des a priori sur moi quand je suis arrivé au FC Nantes, ce qui est normal. Mais en une discussion, les a priori c'était fini, il n'y en avait plus. Pour eux, j'étais considéré comme une légende de l'OL par ma longévité et par ce que j'ai pu faire à l'OL. Donc ils te disent que le football est cruel parce que tu peux te saigner pendant tant d'années et du jour au lendemain ne plus rien représenter sur le plan sportif », a raconté Anthony Lopes.