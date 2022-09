Laurent Blanc ou le charme de Rudi Garcia, l’OL s’est planté

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sans club depuis son licenciement à Al-Rayyan (Qatar) en février dernier, Laurent Blanc reste toujours éloigné de la Ligue 1. L’ancien coach du Paris Saint-Germain a bien eu l’opportunité de rebondir à l’Olympique Lyonnais en 2019. Mais le club rhodanien avait craqué face à la démonstration de Rudi Garcia.

Conservé malgré l’échec de la saison dernière, Peter Bosz n’a plus le droit à l’erreur. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne résisterait probablement pas à une nouvelle période compliquée. D’ailleurs, Le Quotidien du Sport croit savoir que le président Jean-Michel Aulas a déjà contacté Laurent Blanc en cas d’éviction du Néerlandais. Il faut dire que le club rhodanien peut regretter sa décision prise en octobre 2019, lorsqu’il n’avait pas retenu la candidature du Cévenol.

Pour le journaliste Vincent Duluc, ce choix fait partie des gros ratés de l’Olympique Lyonnais ces dernières années. « Je pense que l'erreur fondamentale, c'est d'être allé chercher Juninho. Ce n'était pas une très bonne idée, a d’abord critiqué le spécialiste de L’Equipe, dans un entretien accordé à son confrère Farid Rouas. L'autre erreur, c'est de ne pas avoir voulu prendre Laurent Blanc qui serait venu avec Jean-Louis Gasset. On sait un petit peu pourquoi. On va dire que Rudi Garcia a gagné l'entretien d'embauche. »

Rudi Garcia plus déterminé

« Il est brillant, il avait beaucoup travaillé, il avait bien préparé son truc, il a dit ce qu'il fallait dire, au moment où il fallait le dire et aux personnes auxquelles il fallait le dire. Cela ne veut pas dire que Laurent Blanc n'avait rien préparé, a commenté Vincent Duluc. Il avait préparé, il connaissait l'équipe, il connaissait beaucoup de choses. Mais on va dire qu'il a un côté footballeur et qu'il n'avait pas autant envie de séduire que Rudi Garcia. Pour gagner un entretien d'embauche dans un club, il faut avoir envie de séduire. » En cas de nouvel entretien, l’ancien sélectionneur des Bleus devra corriger le tir.