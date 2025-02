L'OL viré d'Europa League ‍? L'UEFA lève sa sanction ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En raison de sa situation financière, l'Olympique Lyonnais était interdit de jouer la suite de l'Europa League. Mais l'UEFA a vu que l'OL avait fait des efforts et finalement ce lundi Lyon a appris que sa participation aux huitièmes de finale était validée.

C'est un communiqué qui va rassurer John Textor, mais qui va faire passer un frisson dans le dos des supporters lyonnais. En effet, l'UEFA révèle que la participation de l'Olympique Lyonnais à la suite de l'Europa League était menacée et qu'il a fallu que le propriétaire d'Eagle Football Group change radicalement les choses pour que l'OL soit autorisé à continuer sa route dans cette coupe européenne. Car dans un premier temps, les responsables de la DNCG européenne avaient prononcé une sanction provisoire, qui est désormais levée, même si l'OL reste sous la loupe des inspecteurs financiers de l'UEFA.

L'OL a failli être exclu de l'Europa League brutalement

« En décembre 2024, la Première Chambre de la CFCB (Club Financial Control Body) avait constaté que les états financiers 2024 de l'Olympique Lyonnais ne respectaient pas le principe fondamental de la continuité d'exploitation. Par conséquent, la Première Chambre de la CFCB avait décidé d'exclure l'Olympique Lyonnais des compétitions de clubs UEFA 2024/25, sauf si le club soumettait, avant le 30 janvier 2025, lesdits états financiers accompagnés d'une opinion d'audit sans réserve de ses auditeurs, c'est-à-dire sans mention de réserve, d'opinion défavorable ou qualifiée, concernant la continuité d'exploitation. L'Olympique Lyonnais a pris les mesures nécessaires et a respecté la condition imposée dans le délai imparti. En conséquence, la Première Chambre de la CBFC a décidé que la disqualification conditionnelle ne serait pas appliquée. La Première Chambre de la CFCB procédera désormais à un suivi minutieux de la conformité de l'Olympique Lyonnais aux exigences de durabilité financière conformément aux Règlements de la Licence des Clubs de l'UEFA et de la Durabilité Financière », indique l'UEFA dans un communiqué.