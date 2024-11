L’OL officialise de gros changements

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un long communiqué publié ce mardi, l’OL a officialisé sa nouvelle organisation sportive. Responsable de la cellule de recrutement jusqu’à présent, Matthieu Louis-Jean devient directeur technique.

« Sous l’impulsion du président John Textor, Matthieu Louis-Jean a rejoint l’OL durant l’été 2023 en tant que directeur du recrutement. Il prend désormais la tête d’une cellule entièrement renouvelée, qui bénéficiera d’un renforcement significatif de ses ressources, tant humaines que matérielles. Matthieu Louis-Jean continuera également de s’occuper du recrutement, dont il assurera la cohérence » explique d’abord le club rhodanien dans un communiqué de presse officiel, avant de poursuivre.

Matthieu Louis-Jean prend du galon

« Dans ce rôle majeur, Matthieu Louis-Jean sera le moteur de toutes les initiatives liées à la performance sportive afin de remettre l’excellence au cœur du projet qui doit ramener l’OL vers les sommets. Par ailleurs, Jean Sudres est nommé Directeur de l’Administration sportive. Au club depuis 14 ans, il a été l’artisan de nombreux dossiers techniques, qu’ils soient sportifs, juridiques ou disciplinaires. Jean Sudres consolidera notre équipe dirigeante, garantissant une gestion efficace au sein de l’Olympique Lyonnais » poursuit l’OL. Le club rhodanien a par ailleurs profité de l’occasion pour officialiser la nomination de Daniel Congré au poste de coordinateur sportif.

🚨 Communiqué sur la nouvelle organisation sportive de l'Olympique Lyonnais 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) November 12, 2024

L’ancien joueur de Toulouse a pris ses fonctions depuis plusieurs semaines, mais son arrivée n’avait pas encore été officialisée par le club de John Textor. Le président américain de l’OL a d’ailleurs réagi à cette nouvelle organisation. « Je suis extrêmement heureux de voir le projet Eagle Football continuer de prendre forme à l’Olympique Lyonnais. Cette nouvelle organisation sportive va nous permettre de regarder l’avenir avec exigence et détermination en nous appuyant sur l’expertise de Matthieu et de Michael assistés par le renfort de Daniel coté terrain et Jean sur tous les aspects administratifs et juridiques. Ensemble, ils auront à cœur de ramener l’OL parmi les plus grands d’Europe » s’est réjoui le patron des Gones, qui en a terminé de sa réorganisation sportive après le départ acté l’été dernier du directeur sportif David Friio.