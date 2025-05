L'OL exclu de la Ligue 1 et de la Coupe de France ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation de l’OL se tend de plus en plus et pour Romain Molina, le club rhodanien a peu de chances de passer la DNCG sans encombre. Ce qui pourrait avoir de graves conséquences.

En s’inclinant face à Lens dimanche après-midi (1-2), l’Olympique Lyonnais a quasiment dit adieu à ses espoirs de disputer la prochaine Ligue des Champions. Un énorme coup dur pour les hommes de Paulo Fonseca, qui croyaient en leurs chances et plus encore après la victoire face à Rennes la semaine dernière. En s’inclinant pendant que tous ses concurrents ont pris des points, l’OL a sérieusement réduit ses chances de disputer la C1 la saison prochaine. Un échec sur le plan sportif et une catastrophe sur le plan financier pour John Textor, dont l’été risque d’être mouvementé. Ce n’est pas Romain Molina qui va dire le contraire.

L'OL en Ligue 2 fin mai, c'est la panique https://t.co/0Y6DEmpqwT — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2025

Dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, le journaliste a fait un constat alarmant sur les finances de l’OL, avec un passage qui s’annonce périlleux devant la DNCG et une possible exclusion de plusieurs compétitions nationales. « Dans ces conditions, c’est impossible que l’OL passe la DNCG. On rappelle que Lyon a déjà été interdit de recrutement, a vu sa masse salariale être encadrée mais surtout, rétrogradation à titre conservatoire par la DNCG. Et je vais même aller plus loin, même s’ils le feront pas, parce que c’est un club trop gros. J’ai vu des clubs comme Sedan être exclus des compétitions nationales pour moins que ça » a d’abord lancé le journaliste, avant de poursuivre avec des révélations toujours plus inquiétantes.

Romain Molina très inquiet pour l'OL

« On peut très bien avoir la même chose du côté de l’OL, mais ça n’arrivera pas, parce que je pense pas qu’on ira aussi fort » tempère Romain Molina, puis ce dernier de conclure. « Est ce que vous pensez que Textor va sortir 150 briques sur un compte scellé ? On peut croire au miracle, bien évidemment, mais depuis le début, il n’a tenu aucune promesse. Comment voulez vous faire confiance à un homme pareil ? Il va te faire des effets d’annonce mais il va jamais aller dans le concret. La relégation en première instance pour Lyon et pour d’autres clubs elle paraît évidente ». Avec de telles déclarations, difficile d’être optimiste pour les supporters lyonnais, même s’il convient désormais de voir comment les choses vont évoluer à la fin de la saison, en fonction du classement final de l’OL et des décisions qui seront prises par John Textor ainsi que par ses prêteurs.