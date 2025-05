L'OL bientôt racheté, il l'annonce

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est dans l'incertitude en cette fin de saison. Une non-qualification en Ligue des champions devrait entraîner des changements énormes pour le club rhodanien.

L'Olympique Lyonnais s'était fixé comme objectif de terminer en Ligue des champions en cette fin de saison de Ligue 1. Mais les hommes de Paulo Fonseca ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. S'il reste un mince espoir de finir dans le top 4 du championnat, la récente défaite à domicile face au RC Lens a plongé le club dans l'incertitude la plus totale. Beaucoup de fans et observateurs de l'OL ont peur que leur club soit rétrogradé en Ligue 2, voire pire. John Textor arrivera prochainement en France pour tenter de s'expliquer et rattraper le coup. Pour Vincent Chaudel, les supporters lyonnais peuvent se rassurer quelque peu. La situation est surtout très compromettante pour les affaires de John Textor.

L'OL, une situation encore rattrapable ?

Invité sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, l'économiste a en effet indiqué qu'une vente de l'OL était bien plus à envisager qu'une descente aux niveaux inférieurs : « Comme à l’AC Milan, il y a un fonds derrière l'investisseur chinois, qui n'a pas assumé. Le fonds a donc repris le club, qui va mieux maintenant. Le fonds d’investissement à Milan n'avait pas vocation à piloter le club sur le long-terme. De la même façon, Ares peut aussi prendre la tête de façon transitoire pour sauver ses investissements à l’OL. Une reprise du club par la société américaine serait la meilleure nouvelle qui pourrait arriver à l’OL à court terme.

Textor pourrait donc se faire racheter ses parts par le fonds. C’est l’hypothèse principale, mais le problème est que la valeur de la part du propriétaire américain ne fait que plonger ».

Les prochaines semaines nous en diront plus sur ce qu'il se passera pour l'OL. Il reste deux matchs à disputer en Ligue 1. Un déplacement à Monaco et la réception d'Angers. Deux adversaires qui jouent aussi gros. L'OL ferait donc bien de gagner ces deux matchs pour au moins croire jusqu'au bout en son rêve européen.