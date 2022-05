Juninho prochain coach de l'OL, le rêve bientôt réalité ?

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Juninho a récemment quitté l'OL après une expérience marquante et traumatisante en tant que directeur sportif. Le Brésilien pourrait néanmoins revenir plus vite que prévu sous les projecteurs, mais dans un rôle différent.

L'OL sort d'une saison galère... Les Gones sont passés totalement à côté de leur campagne en Ligue 1, terminant huitièmes du championnat. En Coupe de France et en Ligue Europa, les sorties ont également été assez piteuses. Pour ne rien arranger, l'OL a fait les gros titres après des débordements dans ses tribunes. Aussi, le départ de Juninho dans la précipitation l'hiver dernier a beaucoup fait parler. L'ancien directeur sportif du club n'a pas apprécié certains comportements à son égard, notamment celle de son président Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui reparti au Brésil et très discret, Juninho a néanmoins un plan en tête.

Juninho de retour un jour à l'OL comme entraîneur ?

#OLRétro

23 mai 2009 : Juninho marque son 💯ème but pour l'OL lors de son dernier match avec le maillot lyonnais 🙌 pic.twitter.com/37lW9tI6t3 — Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2022

Selon les informations de Foot Mercato, Juninho prend actuellement du recul sur le monde du football. Une coupure nécessaire pour le Brésilien, marqué psychologiquement. On peut d'ailleurs noter qu'il a récemment décliné l'invitation du club pour participer au match des héros avec les anciennes légendes de l'OL. S'il a gardé certains contacts avec Lyon, là où l'une de ses filles termine ses études, Juninho veut désormais s'éloigner du poste de directeur sportif. Son envie, se lancer dans une carrière d'entraîneur et passer ses diplômes en Europe, avec le club du Celta Vigo (Liga). Foot Mercato rajoute que l'ancienne gloire de l'OL a déjà une piste au Brésil pour reprendre une équipe de deuxième division. Si tout se déroule comme prévu, l'ancien directeur sportif de l'OL deviendra donc entraineur dans les prochains mois. De quoi l'imaginer un jour reprendre les Gones, comme beaucoup de fans le veulent ? C'est une possibilité qu'il ne faudra pas écarter au vu de la relation très forte existante entre l'OL et Juninho, malgré les difficultés vécues par les deux parties lors de leur dernière collaboration.