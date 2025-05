Fofana rêve de Liverpool, l'OL de 35 millions

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L'urgence financière dans laquelle se trouve l'Olympique Lyonnais va forcer John Textor à réfléchir longuement aux offres qu'il recevra cet été pour ses joueurs. Parmi ceux qui sont susceptibles de rapporter gros, Malick Fofana et son rêve de jouer… à Liverpool.

La catastrophe à tous les étages pend au nez de l'Olympique Lyonnais. En janvier dernier, John Textor avait promis à la DNCG de vendre ses parts à Crystal Palace et d'entrer à la bourse de New York. Quelques mois plus tard, rien de tout cela n'a été fait et le club rhodanien fonce vers une rétrogradation administrative. Pour renflouer les caisses, l'homme d'affaires américain ne va pas avoir d'autres choix que de vendre ses joueurs les plus valorisés. Si on pense en premier lieu à Rayan Cherki, lequel sort d'une saison exceptionnelle, d'autres joueurs comme Malick Fofana devraient également faire les frais de ces départs forcés. Heureusement, l'ailier belge dispose d'une très belle cote à l'étranger, notamment en Premier League où il rêve de porter le maillot de Liverpool.

« Le choix du cœur serait Liverpool »

Pour Africafoot, Bobo Fofana, l'agent de Malick Fofana, avait déclaré en mars dernier que son joueur aimerait évoluer à Liverpool. « Le choix du cœur serait Liverpool. Il a le potentiel pour entrer dans la rotation. Maintenant, le choix de la raison serait Newcastle, un club bien structuré qui pourrait être une première étape pour s’aguerrir avant, pourquoi pas, de rejoindre un club du top 5 européen », expliquait-il. Une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais ? Comme l'indique TEAMtalk, l'auteur de 11 buts et 6 passes décisives cette saison possède un prix provisoirement fixé à 30-35 millions d'euros. Une somme qui ne fera peur ni à Liverpool, ni à Newcastle.

Quant aux Reds, s'ils n'ont pas entamé de démarches officielles pour s'offrir Malick Fofana, ils devraient être dans le besoin d'un recrutement d'un joueur à son poste à l'issue de la saison. Avec le départ probable de Luis Diaz et l'avenir très incertain de Diogo Jota, Liverpool réfléchit déjà aux alternatives possibles. Et si un joueur remue ciel et terre pour venir, les négociations ne devraient pas être bien compliquées.