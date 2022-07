Daniel Alves ne signe pas à l'OL, Léo Dubois accusé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Proposé à l’Olympique Lyonnais, le Brésilien Daniel Alves aurait pu faire son retour en Ligue 1 cet été. Le club rhodanien était intéressé par sa venue. Mais l’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain n’a pas attendu et s’est engagé avec une autre formation.

L’Olympique Lyonnais aurait pu nous réserver une nouvelle surprise au mercato. Après les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, le club dirigé par Jean-Michel Aulas a envisagé la signature d’un certain Daniel Alves. Le latéral droit de 39 ans, non conservé par le FC Barcelone à la fin de son contrat, a été proposé au récent huitième de Ligue 1, nous apprend le journaliste Saber Desfarges. Et sa candidature n’a pas laissé l’Olympique Lyonnais insensible.

L’OL a pensé à Dani Alves!

Proposé au club rhodanien, le nom du Brésilien a été validé par Peter Bosz.

Dani Alves, libre, était intéressé.



Mais l’OL, occupé par les dossiers Dubois et Tagliafico, a trop tardé…

Et Dani Alves a donné son accord à un club sud-américain. #Mercato pic.twitter.com/S4ntonyDgo — Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 21, 2022

Le dossier a en effet été validé par l’entraîneur Peter Bosz, peut-être afin de compenser le départ de Léo Dubois à Galatasaray. Il faut dire qu’un profil expérimenté comme celui de Dani Alves aurait été bénéfique pour accompagner l’évolution du jeune Malo Gusto, probablement titulaire la saison prochaine. Mais les dirigeants lyonnais, notamment occupés à gérer la vente de Léo Dubois et la venue du latéral gauche Nicolas Tagliafico, ont trop attendu. Dans sa situation, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, bien qu’intéressé par la perspective de rejoindre Lyon, ne pouvait pas se permettre de patienter trop longtemps.

Dani Alves ne pouvait pas attendre

C’est pourquoi l’international auriverde s’est engagé avec l’équipe mexicaine des Pumas, quitte à accepter un challenge sportif, et peut-être même un salaire moins intéressants. A priori, cet échec ne décevra pas grand monde chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Sans parler de son passé au Paris Saint-Germain, l’âge de Dani Alves aurait sûrement été souligné. Il faut tout de même rappeler que l’ancien Blaugrana sort d’une pige plutôt satisfaisante en Catalogne, où ses performances ont donné satisfaction à l’entraîneur Xavi. Ce n’est sûrement pas un hasard si Peter Bosz était prêt à lui ouvrir la porte de son vestiaire.