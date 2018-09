Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L’Olympique Lyonnais a effectué une partition parfaite ce mercredi soir à l’Etihad pour aller chercher la victoire sur le terrain de Manchester City (1-2).

La défense a été performante, attentive et irréprochable, le milieu de terrain a été surprenant et perforant, tandis que les joueurs offensifs ont mis le feu sur chaque contre, et chaque opportunité. Résultat, les notes données par L’Equipe récompensent ce match plein, avec trois joueurs qui héritent d’un très bon 8/10. Il s’agit d’Anthony Lopes, impuissant pour le but, mais pour le reste impérial totalement sur sa ligne. Malgré de nombreux tirs parfois déviée, le Portugais n’a absolument rien relâché.

Titulaire surprise sur son côté droit, Maxwel Cornet a fait plus qu’accomplir sa mission de bloquer le couloir, marquant un but et faisant encore mal au pauvre Delph jusqu’au bout. Enfin, Nabil Fékir a montré l’exemple, avec un gros travail défensif, mais aussi beaucoup de bonnes inspirations offensives. Un but et une passe décisive lui valent également, comme Cornet, ce 8/10. Mais la meilleure note lyonnaise revient finalement à Bruno Genesio, qui a lancé un 4-4-1-1 avec deux joueurs inutilisés ou presque cette saison dedans. Un pari fou mais payant, avec des changements à point nommé comme celui de Rafael par Dubois pour tenir le virevoltant Sané. Sur ce match, le « Pep » n’était pas celui que l’on croit, et Genesio a ainsi récolté un 9/10 rare.