City : La gifle contre l’OL, Guardiola peste encore

Dans : OL.

Mercredi soir, Manchester City sera opposé au Borussia Mönchengladbach en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Une rencontre très attendue durant laquelle les amateurs de jeu offensif devront se régaler… à condition que Pep Guardiola ne renie pas ses propres principes. C’est précisément ce que le coach de Manchester City avait fait le 15 juillet dernier face à l’Olympique Lyonnais durant le Final 8 de la Ligue des Champions. Ce jour-là, le coach catalan avait adopté une attitude extrêmement défensive en alignant Fernandinho, Rodri et Gundogan, laissant la responsabilité du jeu offensif à seulement trois joueurs. Plus de six mois plus tard, Pep Guardiola est revenu sur ce match en conférence de presse.

Et vraisemblablement, l’entraîneur de Manchester City n’a toujours pas digéré la défaite infligée par l’OL (1-3). « On a mieux joué que Lyon, on a perdu mais on a mieux joué. Face à Mönchengladbach ? On va essayer de mieux jouer et gagner le match cette fois-ci. Nous allons essayer de jouer ça comme nous avons joué les derniers matches, rien de spécial, essayer de gagner et obtenir un bon résultat puis affronter West Ham. C’est le même processus à chaque fois, pensez au match suivant. Une étape et un match à la fois. C’est juste un match de football, nous changeons beaucoup de compétitions, nous avons joué il y a à peine deux jours puis on a fait un déplacement et on va rejouer de nouveau. Nous allons parler un peu de l’adversaire et faire notre match, c’est tout » a lancé Pep Guardiola, lequel sait qu’il est très attendu en Ligue des Champions, Manchester City n’ayant jamais réussi à atteindre la finale de cette compétition en dépit d’investissements colossaux, similaires à ceux du PSG.