OGCN : Un entraîneur anglais pour faire disparaître Digard

L'intérim de Didier Digard sur le banc de l'OGC Nice va s'achever en fin de saison. Les Aiglons cherchent un technicien plus réputé, sondant de nombreux noms. Leur nouvelle cible est Graham Potter, lequel a l'avantage d'être libre depuis son renvoi de Chelsea.

Cette saison 2022-2023 apparaît comme celle du coup d'arrêt pour l'OGC Nice. Le club azuréen avait réussi à finir 5e la saison passée pour se qualifier en coupe d'Europe. En outre, les Aiglons avaient atteint la finale de la coupe de France. Un an plus tard, l'enthousiasme n'est pas le même. Nice végète au 10e rang malgré les débuts encourageants de Didier Digard en début d'année 2023. L'intérimaire n'a pas réussi à conserver sa bonne dynamique, en témoignent les deux succès sur les 10 derniers matchs de son équipe et l'élimination brutale contre Bâle en C4. La direction niçoise estime que Digard n'a pas les épaules pour assumer les hautes ambitions du club et elle lui cherche un remplaçant, le plus coté possible sur le marché.

Potter à Nice, les feux sont au vert

Nice multiplie les pistes depuis quelques jours : Roberto De Zerbi (Brighton), Thiago Motta (Bologne), Franck Haise (Lens) ou encore Régis Le Bris (Lorient). Mais, tous ces techniciens sont sous contrat et ils ne seront pas faciles à déloger de leur poste. C'est ainsi que, selon Foot Mercato, l'OGCN réfléchit à un autre candidat : Graham Potter. Viré par Chelsea en avril dernier, l'Anglais plaît à Ineos et Jim Ratcliffe. Le propriétaire des Aiglons aimerait bien installer un britannique ou du moins un anglophone sur le banc des Niçois.

L'enthousiasme est partagé par Potter. L'entraîneur veut se relancer après une expérience aussi courte que décevante à Chelsea. L'air de la Côte d'Azur ne lui déplait pas et il prévoit d'ailleurs de rencontrer les dirigeants azuréens dans les prochains jours. Surtout, à l'instar de Brighton où il avait brillé par le passé, Nice lui offrirait un projet avec une pression limitée et inférieure à celle vécue du côté des Blues. Le bon travail qu'il avait réalisé à Brighton de 2019 à 2022 et notamment le jeu très agréable fourni par ses équipes peuvent rendre optimistes les supporters niçois.