OGCN : Ce départ majeur qui prend forme au mercato

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

L’OGC Nice peine à retrouver son football et sa réussite de la saison passée, et cela vaut aussi pour son métronome Jean Michael Seri. Le milieu de terrain, entre déception de son transfert raté à Barcelone et des soucis physiques, a raté son début de saison. A 26 ans, il fait tout de même rêver plusieurs clubs, et si le Barça et le PSG ne sont plus vraiment aussi pressants, le Daily Mail annonce que Liverpool et Manchester City envisagent de passer à l’action cet hiver.

L’international ivoirien pourrait partir pour un montant inférieur à 40 ME, somme que le FC Barcelone semblait prêt à mettre l’été dernier quand Seri était au top de sa forme et de sa valeur. Le président Rivère, qui souhaitait plus que tout conserver ses meilleurs joueurs pour disputer la Ligue des Champions, pourrait bien avoir changé d’avis dès le mois de janvier, et écouter ce que les clubs anglais aux moyens financiers importants ont à lui proposer. Du côté du joueur, l’étincelle niçoise n'est plus vraiment là, même s’il est toujours considéré comme un pion important par Lucien Favre.