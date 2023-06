Nantes va vivre un mercato estival terrible

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Maintenu sur le gong en Ligue 1 au soir de la dernière journée, le FC Nantes va vivre un été agité avec de nombreux mouvements lors du mercato.

L’été sera chaud au FC Nantes, qui se prépare à vivre un mercato extrêmement agité. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la situation des Canaris et sur le mercato à venir. Avant de penser aux départs et aux arrivées de joueur, il est crucial de savoir qui sera l’entraîneur nantais. A priori, il s’agira de Pierre Aristouy, successeur d’Antoine Kombouaré sur le banc de Nantes pour la fin de la saison et qui devrait être confirmé pour la saison 2023-2024.

Avec quel effectif devra se débrouiller le nouvel entraîneur nantais ? La question se pose car les mouvements risquent d’être très nombreux. Au rayon des départs, trois joueurs en fin de contrat ne seront pas prolongés : Corchia, Petric et Traoré. Prêté sans option d’achat, Guessand va lui repartir à Nice. De même pour Joao Victor, dont le retour au Benfica Lisbonne est acquis. A ces cinq départs, il faudra peut-être y ajouter ceux de trois cadres, à savoir Blas, Simon et Lafont… tous les trois en fin de contrat en juin 2023 et pour qui la crainte d’un départ pour zéro euro dans un an existe.

Sissoko, un trop gros salaire pour rester à Nantes ?

Deux autres gros départs sont envisagés par l’état-major des Canaris, ceux de Mostafa Mohamed, prêté par Galatasaray avec une option d’achat trop onéreuse (6 millions d’euros) et de Moussa Sissoko, dont le salaire XXL estimé à 300.000 euros par mois n’est pas vraiment en adéquation avec ses performances. Un doute entoure également l’avenir d’Andy Delort, mais le maintien de Nantes a déclenché son transfert automatique pour 5 millions d’euros.

L’ex-attaquant du MHSC devrait donc rester même si pour l’heure, la mayonnaise n’a pas pris avec Nantes. « Pierre Aristouy souhaiterait des renforts sur les côtés, notamment, pour compléter un groupe qui comprendrait une quinzaine d'éléments confirmés entourés de jeunes » ajoute L’Equipe, pour qui Nantes souhaite avant tout renouer avec son ADN en faisant confiance aux jeunes du centre de formation afin de combler tous les départs. Une tactique gagnante lors de ce mercato estival après une saison chaotique ? Réponse dans les prochains mois.