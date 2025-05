Nantes ‍: Kombouaré n’y arrive pas, Kita utilise sa spéciale

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Battu à domicile par Angers (0-1) dimanche dernier, le FC Nantes s’est mis dans une position délicate en Ligue 1. Les Canaris ne comptent plus qu’une longueur d’avance sur le barragiste Le Havre. Dans ce contexte périlleux, la direction nantaise a décidé d’agir sans tenir compte de l’avis du coach Antoine Kombouaré.

Après le coup de sifflet final, la colère des supporters en disait long sur la situation du FC Nantes. Alors qu’une victoire était quasiment synonyme de maintien, les Canaris ont trouvé le moyen de s’incliner à domicile contre Angers dimanche dernier. Résultat, le pensionnaire de la Beaujoire n’a plus qu’une longueur d’avance sur le barragiste Le Havre et va sûrement trembler jusqu’au bout. La peur, c’est sans doute le sentiment qui anime la direction, d’où l’utilisation d’un levier bien connu à Nantes.

Selon le site Tribune Nantaise, président Waldemar Kita serait de nouveau prêt à promettre une prime à ses joueurs en cas de maintien. Le bonus de 50 000 euros annoncé en 2021 avait peut-être aidé les Nantais à battre Toulouse en barrages. Idem deux ans plus tard lorsque les Canaris ont attendu la dernière journée pour souffler. A l’époque, Antoine Kombouaré n’était pourtant pas fan de l’initiative de ses dirigeants. « La direction propose et pense que ça peut être un levier pour les joueurs, avait réagi l’entraîneur du FCN. Tant mieux, si cela peut aider à faire gagner le match, pourquoi pas. La direction fait ce qu'elle veut, je ne suis pas là pour juger. »

Kombouaré ne valide pas

« Si demain ça nous permet de nous maintenir, on dira bravo. Si ça ne le fait pas, on dira que ça n’est pas parce qu’on a mis de l’argent… Ça ne permet pas aux joueurs de courir plus vite, sauter plus haut et gagner les matchs. On tirera les conclusions après. On essaie tous d'aider les joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions. C'est comme ça, c'est notre milieu qui veut ça. On ne parle que de ça aujourd'hui, d’argent, de Messi, des contrats... Si ça peut aider les joueurs, tant mieux », lâchait Antoine Kombouaré, peu à l’aise avec l’idée qu’une prime puisse davantage motiver son groupe que ses causeries.