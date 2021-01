Nantes : Domenech est bien le roi des nuls

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes s'en est tiré avec ce nul ce dimanche Lens (1-1), c'est la troisième fois que trois matchs pour les Canaris sous les ordres de Raymond Domenech.

Autant les scores de parité contre Rennes et Montpellier ressemblaient à de bonnes opérations pour le club de Waldemar Kita, autant le nul contre Lens, ce dimanche à la Beaujoire, est une déception, le FC Nantes menant jusqu’à la 80e minute. Pour Raymond Domenech, qui a donc réussi à conserver son invincibilité, mais n’a toujours pas gagné sur le banc nantais, il y a quelques regrets même si les Nordistes n’ont rien volé.

Et Raymond Domenech d’analyse ce nul. « Il y a de la déception car on prend un but sur corner à 10 minutes de la fin, mais cette égalisation est justifiée. Ce match nul est normal (…) Il y a un côté frustrant pour le moral, mais sur le match, on ne peut pas se plaindre du match nul. J’ai revu les images, on se prend un but en fin de match après des changements et il y a des hésitations sur les placements. C’est dommage car on avait besoin de ces 3 points et cela aurait confirmé une certaine solidité que l’on montre lors des matches », a confié le nouvel entraîneur du FC Nantes.