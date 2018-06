FCN : Kita nargue l'OL et l'OM au mercato

Dans : FC Nantes, OM, OL, Mercato.

Waldemar Kita a enfin trouvé son nouvel entraineur, et il va désormais pouvoir se mettre en quête de renforts pour une équipe qui a déjà perdu gros.

Dubois et Thomasson sont partis, et l’un des éléments majeurs de l’équipe est également très courtisé. Valentin Rongier, en pleine progression et très régulier cette saison, fait saliver Lyon et Marseille. Les deux Olympiques espèrent bien rafler la mise pour ce milieu de terrain sous contrat jusqu’en juin 2020, et qui avait prolongé son contrat alors qu’il était gravement blessé, en 2016. Autant dire la collaboration est solide entre le joueur et son club, qui n’a aucune intention de le brader. Interrogé par L’Equipe sur l’intérêt de l’OL et de l’OM, Waldemar Kita s’est montré très inspiré, estimant qu’il n’avait aucune crainte que Rongier ne rejoigne l’un de ces deux clubs. Pourquoi ? La raison est simplissime, et liée à son prix.

« L’OL et l’OM ? Il est trop cher pour eux, ils ne peuvent pas mettre 45 ME », a livré le président des Canaris, persuadé que cette annonce fera fuir les deux clubs français. A ce prix-là, et malgré le gros potentiel du natif de Mâcon, c’est même sûr et certain.