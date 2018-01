FCN : Kita et Nantes se payent une polémique embarrassante

Dans : FC Nantes, Coupe de France.

C’est la tradition en Coupe de France : lorsqu’un club de Ligue 1 affronte un club amateur, il lui laisse généralement la recette intégrale du match.

Mais tous les ans, un club de l’élite se retrouve au cœur d’une polémique car il ne laisse pas sa part de recette au club amateur. Et cette année, c’est le FC Nantes de Claudio Ranieri et de Waldemar Kita qui y a le droit. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le président de Senlis (National 3, battu par Nantes 4-0 dimanche) a confirmé cette mauvaise surprise. « C'est une très mauvaise surprise pour nous… J'espère que c'est plus un malentendu qu'autre chose, les dirigeants nantais m'ont juste dit que c'était un ordre présidentiel. Parce que 14 000 €, sur un budget de 240 000 €, ce n'est pas rien. Depuis trois ans que je suis président, j'ai toujours laissé ma part de recette quand nous affrontions des clubs de division inférieure » a-t-il expliqué.

Du côté du FC Nantes, on justifie cette décision par le fait que la somme de 14 000 € ne couvre pas les frais de déplacement de l’équipe. « Je ne comprends pas cette polémique, on ne m'a rien demandé. Chez nous, il y a des règles claires et ce n'est pas moi qui m'occupe de ces dossiers » a lâché le président du FC Nantes, tout en rappelant que la location de l’avion du FC Nantes pour se déplacer à Senlis a coûté 30 000 €, soit déjà 16 000 € de plus que la recette du club de Loire-Atlantique sur ce match. Cette polémique, l’actuel 5e du championnat de France s’en serait bien passé…