Officiel : Geronimo Rulli prêté à Montpellier

Ce mercredi, le club de Montpellier a officialisé la signature de Geronimo Rulli, le gardien de but argentin, prêté par la Real Sociedad pour une saison. « C’est un soulagement pour tout le monde. J’espère que Gerónimo va nous apporter énormément. Il est ravi d’être ici à Montpellier, nous en sommes ravis et nous espérons une bonne saison pour lui et pour le club », s'est réjoui Laurent Nicollin, qui pense avoir ainsi trouvé un successeur digne de ce nom pour Benjamin Lecomte, parti à l'AS Monaco. « Je suis très heureux d’entamer cette nouvelle étape de ma vie et d’être ici dans mon nouveau club. Maintenant, l’objectif est de gagner un maximum de matchs et de réaliser une bonne saison », a confié le portier argentin.