ASM : Jardim révèle les ingrédients qui ont manqué à Montpellier

Dans : Monaco, Ligue 1, MHSC.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après le nul contre le MHSC (0-0) : « L’équipe a fait un match sérieux au niveau défensif et dans l’organisation. Il nous a manqué de la justesse technique et des meilleures prises de décision. Les joueurs ont fait le maximum face à une équipe de Montpellier solide, qui a joué le contre. Il nous a manqué le dernier geste dans les 30 derniers mètres pour faire la différence. Maintenant il faut bien récupérer et travailler pour préparer le match de mardi face à l’OGC Nice ».